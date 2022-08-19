Сыктывкар, 19 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Коми произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает республиканское УГИБДД.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Трагедия случилась около полуночи 18 августа на 16-м км автодороги Ухта — Сыктывкар столкнулись тягач Volvo FH Trucks и машина «Лада-Приора». Пассажиры легкового автомобиля, одного из которых выбросило на обочину, погибли на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в ДТП погибли подросток и мужчина, катавшиеся на погрузчике.