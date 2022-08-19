Вашингтон, 19 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Уязвимость, пользуясь которой хакеры могут получить «полный административный доступ» к гаджетам, обнаружена в операционных системах смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad. Об этом 18 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на отчеты компании-производителя указанных устройств Apple.

(сс) Xavier Wendling Apple

В документе отмечается, что это удалось выявить с помощью «анонимных исследователей».

При этом уточняется, что в ядре операционной системы и в свободном движке для отображения веб-страниц WebKit имеется уязвимость, которой может воспользоваться знающий о проблеме злоумышленник, чтобы запускать приложения от имени администратора и осуществлять действия от имени владельца устройства

Также указывается, что эксперты назвали самыми «уязвимыми» смартфоны iPhone (модель 6S и более поздние), iPad 5-го поколения (и все последующие модели), iPad Pro и iPad Air 2, и ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey, а также некоторые модели iPod.

Кроме того, специалисты рекомендовали пользователям этих гаджетов провести обновление их операционной системы до последней версии. Также в компании-производителе заявили, что эта проблема на данный момент уже устранена.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что американская транснациональная корпорация Apple планирует представить новую линейку гаджетов, включая Iphone 14.