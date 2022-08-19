Москва, , 09:49 — REGNUM В России процесс роста самозанятых должен продолжиться в условиях новых ниш, появившихся на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала информацию о том, что количество самозанятых в РФ преодолело отметку в пять миллионов человек.

Самозанятый

«Самозанятость — непростой феномен современной мировой экономики, — сказала Мирзабалаева. — Наряду с традиционной самозанятостью (работа в личном подсобном хозяйстве и фермерство, труд помогающих членов семьи, занятия народными промыслами) на фоне развития интернет-технологий в российской самозанятости стал расширяться новый сегмент — услуги фрилансеров — профессионалов высокой квалификации (программисты, дизайнеры, консультанты, юристы). Среди работающих по найму распространена в настоящее время частичная (дополнительная) самозанятость».

В целом, как отметила экономист, самозанятые высоко ценят возможность самим регулировать рабочее время, объем работы и место ее осуществления.

«Самозанятость, как правило, наиболее привлекательна для строителей, работников сфер торговли, гостиниц, ресторанов и учреждений общественного питания, красоты, сферы информационных технологий и сферы обслуживания и некоторых других отраслей, — сказала экономист. — Но важно помнить и о рисках самозанятых — социальная незащищенность, стрессовые ситуации и психологическая нагрузка, существенные административные барьеры, возможное снижение качества жизни и материального благополучия».

Тем не менее, как полагает Мирзабалаева, сам процесс роста самозанятости — явление положительное, так как выход населения из неформальной занятости имеет массу всем известных плюсов.

«Что делать для поддержания позитивных тенденций? Прежде всего оказывать реальную помощь в консультировании и поддержке данной предпринимательской инициативы. И второе — контролировать выполнение принятых нормативно-правовых документов в области сокращения административных проверок, барьеров, — сказала Мирзабалаева. — Процесс роста самозанятых должен продолжиться в условиях появившихся ниш на рынке. Новые возможности открываются в связи с появлением новых логистических, торговых партнёров в создавшейся ситуации. Очень важно организовывать «ярмарки самозанятости» в регионах, где могли бы начинающие предприниматели общаться как с российскими, так зарубежными партнёрами для развития совместного бизнеса, интеграции с средним и крупным бизнесом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий упростить переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых.

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