Москва, 19 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» на Украине. Видео опубликовано в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»

«Заняв огневые позиции, артиллеристы ЦВО поражают все виды укреплений ВСУ, колонны военной техники националистов, совершающих марш, а также стартовые площадки беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что после выполнения задачи, расчеты передвигаются на другие огневые точки и продолжают наносить удары по позициям ВСУ.