Махачкала, , 09:49 — REGNUM В Дагестане к 1 сентября откроют сразу 19 новых образовательных учреждения. Свои двери откроют перед воспитанниками четыре новые школы и 15 детских садов, сообщили в пресс-службе правительства республики. «Новоселами» станут 4166 детей.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«1 сентября 2022 года в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в республике откроют свои двери четыре новые школы на 1606 ученических мест и 15 детских садов на 2560 мест», — говорится в сообщении.

По три новых детских сада откроются в Махачкале и Каспийске. По два детских сада начнут действовать в Каякентском и Карабудахкентском районах. Новые детские сады также откроются в селах Хасавюртовского, Казбековского, Табасаранского, Кумторкалинского, Кайтагского и Кизилюртовского района, а также в городе Дагестанские Огни.

За парты новых школ сядут ученики села Эндирей и Новокостек в Хасавюртовском районе, села Луткун Ахтынского района и Оружба Магармкентского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 2022 год объявлен Годом образования. В рамках проведения этого года в республике планируется построить более ста объектов образования и отремонтировать свыше 210 школ.

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