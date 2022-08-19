Сакский район, Крым, 19 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Пять автомобилей, а также кровля производственного здания повреждены в Сакском районе Республики Крым в результате прохождения смерча накануне, 18 августа. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерч

«В результате прохождения смерча в посёлке Новоозерное Сакского района жертв, пострадавших нет. Повреждена кровля производственного строения на площади 50 кв. м, а также пять частных автомобилей», — приводит «Крым 24» сообщение ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на Крым обрушились ливни. Особенно сильные дожди прошли в Ялте и Черноморском районе, где фиксировались подтопления. На 19 августа в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.