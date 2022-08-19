Екатеринбург, 19 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе уложено уже 50% асфальта от запланированного. Такие данные на 15 августа были представлены на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, в котором принял участие полпред Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпредства.

Александр Комаров, ИА REGNUM Дорожные работы

Всего в 2022 году в регионах УрФО предстоит уложить 8,3 млн кв. метров дорожного полотна. К середине августа лидером по площади укладки является Тюменская область, там процент выполнения плана составляет 78%.

На втором месте находится Свердловская область. Здесь асфальта уложено уже 62% от плана.