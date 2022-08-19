Донецк, 19 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел посёлка Зайцево (южное) и города Донецка. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:10 из Жованки стреляли в Зайцево (южное), выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 9:15 из Орловки в сторону Донецка выпустили один снаряд калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ дважды обстреляли Горловку.