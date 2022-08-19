Москва, 19 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Организация «АТ-Лизинг» предложила российским авиакомпаниям взять в лизинг советские самолеты Як-42Д, что позволит осуществлять рейсы за рубеж без опасения санкций. Об этом 19 августа сообщают «Известия».

Ato.ru Як-42Д

Отмечается, что компания уже обращалась с соответствующим предложением к некоторым российским перевозчикам.

По словам гендиректора «ИрАэро» Юрия Лапина, предложенные самолеты не устроили компанию. Он пояснил, что дело даже не в возрасте воздушных судов, а в эксплуатационных характеристиках.

Источники в Utair также подтвердили, что не намерены летать на Як-42.

В свою очередь директор авиакомпании «Ижавиа» по общим вопросам Павел Кульнев отметил, что экипажи на такие самолеты не готовят уже более десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне санкций западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд.

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