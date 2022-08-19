Москва, , 09:42 — REGNUM Ведущий российский производитель минеральных удобрений ПАО «ФосАгро» направит в 2022 году на инвестиции 64 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Михаил Рыбников.

Комментируя итоги заседания Совета директоров ФосАгро, состоявшегося в четверг, Михаил Рыбников отметил, что объём инвестиционной программы по развитию и поддержанию мощностей в 2022 году превысит значение 2021 года сразу на треть.

«Благодаря реализации инвестпрограммы строятся новые мощности, наращивается объём производства — прогнозируем рост по итогам года на 3-4% до 10,8 млн т. Увеличиваются налоговые отчисления, которые только за I полугодие 2022 года сопоставимы с объёмом выплат за весь прошлый год (39 млрд рублей)», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

При этом по итогам 6 месяцев 2022 года производство минеральных удобрений ФосАгро уже увеличила на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года — до более 5,3 млн тонн. Как отмечено в финотчёте компании, «данного роста удалось достичь благодаря выходу на полную мощность новых производственных агрегатов, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компании».

Так, в Череповце с начала 2022 года заработал на повышенной производительности модернизированный цех фтористого алюминия ФосАгро. В апреле 2022 года были завершены основные работы по увеличению проектной мощности третьего аммиака до 107%. Реализация данного проекта позволит компании увеличить выпуск собственного аммиака на 53 тысячи тонн в год.

На завершающем этапе реализации находятся инвестиционный проект ФосАгро по строительству нового завода-миллионника и газотурбинной электростанции в Волхове. Осуществляется глобальная модернизация производства минеральных удобрений с полной заменой технологического и газоочистного оборудования и строительство нового производства водорастворимых минеральных удобрений.

В опытно-промышленную эксплуатацию запущен новый горизонт +10 метров Кировского рудника Кировского филиала компании. Он компенсирует выбывающие из строя горизонты и не только сохранит объемы добычи рудником в целом, но и нарастит их с 22,8 млн тонн в 2021 году до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что уже в 2022 году производительность горизонта +10 метров составит 1,7 млн тонн руды в год, в 2023 — 4,0 млн тонн, а к 2028 году достигнет 8,8 млн тонн в год.

В рамках второго этапа стратегического развития Балаковского филиала компании до конца года будут завершены работы по увеличению мощностей по выпуску гранулированного сульфата аммония, пользующегося высоким спросом в России и за её пределами, до 360 тысяч тонн в год. На завершающей стадии находится строительство склада фосфорной кислоты, который позволит увеличить переработку апатитового концентрата на 22 тысячи тонн в год, и модернизация вакуум-выпарных установок, производительность которых увеличится на 25%.

При этом продажи минеральных удобрений ФосАгро за 6 месяцев 2022 года выросли на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года и составили почти 5,7 млн тонн.

«Неизменным стратегическим приоритетом ФосАгро остаётся внутренний рынок, на котором в ближайшем будущем планируется реализовывать до 50% нашей продукции», — подчеркнул генеральный директор ФосАгро.

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