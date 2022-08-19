Чебоксары, , 09:41 — REGNUM В Чувашии производители импортозамещающей продукции смогут получить без торгов в аренду земельные участки. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сельский быт Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Данным решением утверждён перечень видов деятельности по производству продукции для импортозамещения в условиях санкционного давления. Постановление принято для предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для производства собственной продукции.

Согласно документу, для импортозамещения в Чувашии определено 45 видов деятельности. В растениеводстве приоритет будет отдаваться выращиванию хмеля, рассады, зерновых (кроме риса), семян масличных культур, овощей, бахчевых, грибов, а также корнеплодных, клубнеплодных, семечковых и косточковых культур.

Животноводы смогут получать участки для разведения молочного КРС, свиней, овец, коз, лошадей и различных видов птицы, а также под производство сырого молока, в том числе козьего, бычьей спермы, яиц, рыбоводство.

Большой блок касается пищевой промышленности: из видов деятельности включены переработка и консервирование мяса, рыбы, фруктов, овощей, растительных и животных масел, а также производство пива, солода, безалкогольных напитков, кормов для животных, жмыха, хлеба, молочной и мукомольной продукции.

Также участки предоставят в аренду без торгов под производство текстильных изделий, одежды, химических веществ, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги, а также для размещения деревообрабатывающих предприятий и разработку компьютерного программного обеспечения.

Участки будут предоставляться как гражданам, так и российским юридическим лицам.

Напомним, что в августе в России между субъектами распределили средства единой региональной субсидии на развитие промышленности. Общий объём средств составил 3,3 млрд рублей, из них 142,4 млн рублей получит Чувашия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам первого полугодия 2022 года к аналогичному уровню прошлого года объём промышленного производства снизился на 1%.

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