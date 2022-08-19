Чебоксары, 19 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Чувашии производители импортозамещающей продукции смогут получить без торгов в аренду земельные участки. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Сельский быт

Данным решением утверждён перечень видов деятельности по производству продукции для импортозамещения в условиях санкционного давления. Постановление принято для предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для производства собственной продукции.

Согласно документу, для импортозамещения в Чувашии определено 45 видов деятельности. В растениеводстве приоритет будет отдаваться выращиванию хмеля, рассады, зерновых (кроме риса), семян масличных культур, овощей, бахчевых, грибов, а также корнеплодных, клубнеплодных, семечковых и косточковых культур.

Животноводы смогут получать участки для разведения молочного КРС, свиней, овец, коз, лошадей и различных видов птицы, а также под производство сырого молока, в том числе козьего, бычьей спермы, яиц, рыбоводство.

Большой блок касается пищевой промышленности: из видов деятельности включены переработка и консервирование мяса, рыбы, фруктов, овощей, растительных и животных масел, а также производство пива, солода, безалкогольных напитков, кормов для животных, жмыха, хлеба, молочной и мукомольной продукции.

Также участки предоставят в аренду без торгов под производство текстильных изделий, одежды, химических веществ, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги, а также для размещения деревообрабатывающих предприятий и разработку компьютерного программного обеспечения.

Участки будут предоставляться как гражданам, так и российским юридическим лицам.

Напомним, что в августе в России между субъектами распределили средства единой региональной субсидии на развитие промышленности. Общий объём средств составил 3,3 млрд рублей, из них 142,4 млн рублей получит Чувашия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам первого полугодия 2022 года к аналогичному уровню прошлого года объём промышленного производства снизился на 1%.