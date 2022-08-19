Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Хаотичная и бессмысленная политика, которой США следуют при введении против России санкций, запугала финансовые учреждения и международные компании. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, бизнес и рядовые граждане несут огромные издержки из-за «хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений». Бизнесмены напуганы карательными органами США, и попытки разъяснить исключения из санкционного режима бесполезны.

«Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции», — приводит слова Антонова пресс-служба дипмиссии.

Таким образом, США сумели усилить дестабилизацию мировой экономики после пандемии коронавируса. При этом страдают и сами зачинщики «санкционного безумия».

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