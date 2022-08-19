Москва, 19 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Новым президентом московского футбольного клуба «Торпедо» назначен Илья Геркус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Геркус ранее занимал должность директора по стратегическому развитию «Торпедо». Он сменил на посту президента Дениса Маслова, об уходе которого «Торпедо» объявило 18 августа.

Напомним, с 2016 по 2018 год Геркус занимал пост генерального директора московского «Локомотива.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в «Торпедо» сменился главный тренер. Вместо Александра Бородюка команду возглавил Николай Ковардаев.