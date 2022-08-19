* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Офис Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщает, что за последние недели в Афганистане в результате взрывов было убито или ранено 250 человек. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

UNAMA в серии твитов выразила соболезнования по поводу последнего нападения на верующих в мечети в Кабуле.

Напомним, взрыв произошёл вечером 17 августа в мечети «Садикия» в районе Хайрхана. Хотя представители службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сказали о количестве жертв в результате этого взрыва, Al Jazeera сообщила со ссылкой на источник в силовых структурах о 20 погибших и 40 раненых. UNAMA также заявила, что в результате взрыва погибли или получили ранения десятки человек.

Офис миссии говорит, что это нападение стало последним в серии взрывов за последние недели. По данным UNAMA, в результате этих нападений было убито или ранено 250 человек, что является самым высоким ежемесячным числом погибших среди гражданского населения за год.

Агентство заявило, что по мере ухудшения ситуации с безопасностью ООН призывает власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринять конкретные шаги для предотвращения любой террористической деятельности в Афганистане. UNAMA подчеркнула, что уязвимые сообщества должны быть защищены, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

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В месяце Мухаррам в западном Кабуле, населённом преимущественно хазарейцами-шиитами, произошли два смертоносных взрыва. По данным ООН, в результате этих двух взрывов погибли или получили ранения 120 человек.