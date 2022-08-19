Киев, , 09:37 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский подвергся критике со стороны жителей этой страны за то, что он не предупредил их о риске начала конфликта с Россией. Об этом 19 августа пишет американская газета The Washington Post.

При этом ранее Зеленский в интервью этой же газете заявил, что в случае, если бы он предупредил украинцев о возможности начала спецоперации ВС РФ, они бы впали в панику и уехали из страны, в результате чего на Украине произошёл бы экономический коллапс, а когда «русские пришли, они бы взяли нас за три дня».

Как указала в одной соцсетей главный редактор украинского новостного сайта «Украинская правда» Севгиль Мусаева, слова которой приводит издание, заявление украинского президента её оскорбило. При этом она указала, что экономические издержки должны были быть в этом случае сопоставлены с потенциальными жертвами из числа мирных граждан и потерей Киевом территорий.

Кроме того, писательница с Украины Катерина Бабкина уточнила, что считает преступлением то, что мирные жители страны и в первую очередь — проживающие на находившихся под угрозой территориях дети и старики, не были предупреждены о возможности начала конфликта.

«До этой недели украинцы, судя по всему, воспринимали президента Владимира Зеленского как человека, находящегося вне всякой критики, национального героя, который остался в Киеве, несмотря на риск своей личной безопасности <…>, (однако после его заявления о сокрытии информации об операции РФ) пузырь лопнул, и за этим последовал целый шквал общественной критики беспрецедентного масштаба», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по мнению украинского лидера Владимира Зеленского, проведение переговоров между Москвой и Киевом будет возможно только после полного вывода российских войск с освобождённых от киевских боевиков территорий.