Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM В Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрировано 38 случаев присасывания клещей к людям. В 25 случаях жертвами нападений стали дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Всего с начала года от укусов клещей пострадали более 3,1 тыс. человек, что на 1 тыс. меньше, чем в прошлом году. При этом число заболевших клещевыми инфекциями по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 20%.

«В текущем сезоне у 9 граждан диагностирован клещевой энцефалит, у 101 пострадавших — сибирский клещевой тиф, у 20 — клещевой боррелиоз», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, практически каждый второй клещ несёт в себе угрозу заражения. Так, из 1712 исследованных специалистами клещей носителями возбудителей болезней оказались 755 или 44,1%.