Лондон, 19 августа 2022, 09:37 — REGNUM Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали идею правительства платить домовладениям больше, если те согласятся остаться в программе «Жилье для Украины».
Как пишет газета, принимающие граждан Украины семьи просят у британского правительства больше финансирования в условиях кризиса стоимости жизни. В связи с этим британские власти могут увеличить размер госвыплат с £350 до £700.
Читатели издания отреагировали на данную инициативу отрицательно, отметив, что платить будет не правительство, а налогоплательщики.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании выделят для помощи жителям Украины, Сирии и стран Восточной Африки в общей сложности £36 млн ($43,2 млн).
Читайте также: Британия выделит $43 млн для помощи жителям Украины и других стран