Лондон, , 09:37 — REGNUM Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали идею правительства платить домовладениям больше, если те согласятся остаться в программе «Жилье для Украины».

Лондон. Великобритания Марина Захарова © ИА REGNUM

Как пишет газета, принимающие граждан Украины семьи просят у британского правительства больше финансирования в условиях кризиса стоимости жизни. В связи с этим британские власти могут увеличить размер госвыплат с £350 до £700.

Читатели издания отреагировали на данную инициативу отрицательно, отметив, что платить будет не правительство, а налогоплательщики.

«Не министры… Мы, налогоплательщики, будем платить им», — написал один из комментаторов.

«Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих», — добавил пользователь с ником Mr Barrowclough.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании выделят для помощи жителям Украины, Сирии и стран Восточной Африки в общей сложности £36 млн ($43,2 млн).

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