Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Поток зрительских отзывов за год, прошедший с премьеры фильма «Солнцепёк», никак не иссякает. Режиссёр картины Максим Бриус считает, что так получилось из-за максимальной правдивости, ради которой петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и затевал весь этот проект.

Фото из личного архива Кинорежиссер Максим Бриус

«Солнцепёк» посвящён бунту жителей Донбасса против тех людей, которые путём кровавого переворота пришли к власти на Украине. С 2014 года руководители Киева пытались силой подчинить себе непокорный край, но чем больше крови невинных людей они проливали, тем крепче становилась убеждённость местных жителей, что с такими руководителями им не по пути. И вся эта сюжетная канва развивается на глазах у простого водителя скорой помощи. Он не хочет брать оружие в руки, поэтому становится не участником военных действий, а лишь наблюдателем того ужаса, что творится в Луганске и окрестностях. Когда Киев начинает с самолётов бомбить город, мелькает мысль, что точка невозврата пройдена.

Изначально сценарий был не таким жёстким, каким в итоге получилось кино. Но чем больше создатели погружались в подготовку к съёмкам: общались со свидетелями, изучали документальную хронику, тем им яснее становилось, что без жестоких и натуралистичных сцен правдоподобия добиться не удастся. В итоге режиссёр Максим Бриус решил в стилистике повествования ориентироваться на страшный фильм о Великой Отечественной войне «Иди и смотри». Вызывающие дрожь эпизоды этой советской драмы оказывали на зрителя сильнейшее впечатление своей неприкрытой правдой. Так получилось и с «Солнцепёком».

«Родилось ощущение, что мы должны делать фильм по степени достоверности примерно на том же уровне. И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожестче. Идея создания фильма принадлежала ему», — отметил Максим Бриус.

На съемочной площадке они не сталкивались, но общались виртуально постоянно, у идейного вдохновителя «Солнцепёка» было много замечаний, к которым киношникам пришлось прислушаться.

— Было интересно работать с Евгением Пригожиным, — признался режиссёр. — Это было креативно, по-мужски, бывало и крепкое словцо от него прилетало. Порой мы понимали, что где-то что-то не доделали, значит нужно взяться за руки крепче и заниматься правдой жизнью. Энергия, исходящая от Евгения, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но, считаю, всё правильно сделано.

И прошедший год только укрепил Бриуса во мнении, что картина получилась цельной. Обычное явление, когда человек, анализируя свою работу, хочет внести какие-то изменения, исправить недочёты, что-то добавить. Но касательно этого фильма таких мыслей даже не возникает.

— «Солнцепёк» из тех фильмов, которые даже не хочется переделывать, — уверен режиссёр. — В целом от него ощущение законченности. Считаю, что фильм удался. До сих пор получаю отклики от зрителей, очень много пишут жители Донецка, Луганска, даже год спустя стучатся в друзья, благодарят за картину. А от наших друзей с той стороны поначалу было много негатива, приходили угрозы, какие-то неприятные вещи, но сейчас этот поток иссяк. В целом работа получилась сильная, и я доволен, что принял в ней участие.

Сегодня «Солнцепёк» представлен на всех онлайн-кинотеатрах страны, его регулярно показывают и по телевидению, несмотря на отнюдь не детский возрастной рейтинг — некоторые сцены получились очень страшными: в кадре не щадят ни детей, ни женщин, ни стариков. Всё как на Донбассе, начиная с 2014 года. Только сейчас со стороны ополченцев идет полноценное противостояние националистическим формированиям и сине-желтым военным. По сути «Солнцепёк» стал предвестником проводимой на Украине спецоперации, потому что весь фильм напитан идеей: это безобразие не может оставаться безнаказанным. Бриус с этой мыслью согласен, более того, именно об этом они подумали с коллегами, когда через несколько дней после показа «Солнцепёка» по телевизору, президент России объявил о том, что начинается денацификация и демилитаризация наших соседей.