19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Борман, , 10:43 — REGNUM Во время учебы в советской школе мне запомнилась одна фотография: школьная доска, несколько парт, ученики, которые прилежно что-то пишут, а вместо помещения — развалины класса. И даже в таких страшных условиях образовательный процесс в Советском Союзе продолжался, как только линия фронта отодвигалась на безопасное расстояние.

В марте–апреле многие жители покинули Мариуполь. У кого-то были проукраинские взгляды, кто-то потерял жилище, ну а третьи просто решили переждать окончание городских боевых действий в более спокойном месте.

Приазовский государственный технический университет. Основной корпус института заметно пострадал — мероприятие проходило в малом корпусе Богдан Борман © ИА REGNUM

Спустя несколько месяцев мариупольцы стали возвращаться в родной город. Естественно, те, кому было куда возвращаться, — напомню, что во время боев пострадало более 80% городских строений. По этой причине сейчас население составляет примерно половину от числа горожан до начала специальной военной операции (СВО).

Зал Приазовского государственного технического университета Богдан Борман © ИА REGNUM

Но тем не менее жизнь в городе продолжается: большие стройки, большие ремонты и восстановление нормальной жизни. Если в новостных эпизодах чаще всего демонстрируется именно строительный процесс, то мы сегодня предлагаем обратить внимание, как восстанавливается образование Мариуполя.

Зал Приазовского государственного технического университета Богдан Борман © ИА REGNUM

Подготовка к мероприятию Богдан Борман © ИА REGNUM

Сейчас на дворе лето, учеба начнется совсем скоро. Но мариупольские учебные заведения не стоят без дела. До сих пор идет прием документов на поступление в учебные заведения. Причем недобор очень большой — многие выехали, так что выходит чуть ли не один человек на два места. Но это дело поправимое — город будет восстановлен.

Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации Богдан Борман © ИА REGNUM

Информационная брошюра Богдан Борман © ИА REGNUM

15 августа прошла первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации. Открытая лекция на освобождённых территориях по следующим тематикам: «8-я годовщина боев за Иловайск»; «81-я годовщина создания Шахтерских дивизий». Кто же читал присутствующим этот любопытный исторический материал? Хусаинов Руфат Раффатович — заместитель директора центра развития молодежных инициатив республик, и Носков Владимир Юрьевич — директор Государственного бюджетного учреждения «Институт изучения истории Донбасса». На мероприятии присутствовали представители учебных заведений города, а также представители информационных изданий и телевидения.

Присутствовало телевидение одного из каналов ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Лекция проходила в зале Приазовского государственного технического университета. Большинство оконных стекол в помещении отсутствовало — бои в апреле проходили совсем рядом.

Большинство оконных стекол в помещении отсутствовало — бои в апреле проходили совсем рядом Богдан Борман © ИА REGNUM

Целых стекол в лекционном зале почти не осталось Богдан Борман © ИА REGNUM

Насколько важны такие лекции? Долгих восемь лет общество обрабатывалось украинской пропагандой. Даже доходило до того, что русскоязычные люди отказывались от родного языка и начинали разговаривать исключительно на суржике. И это совсем не единичный случай. А про переписывание истории в самом гротескном виде, думаю, и говорить не стоит.

Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации Богдан Борман © ИА REGNUM

На лекции присутствовали представители учебных заведений города Богдан Борман © ИА REGNUM

Одна-единственная лекция, конечно, информационную ситуацию не исправит, но это первый шаг к правильной исторической оценке событий прошлого. А те, кто не помнит своей истории, как известно, не имеют будущего.