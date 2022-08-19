Богдан Борман, 19 августа 2022, 10:43 — REGNUM Во время учебы в советской школе мне запомнилась одна фотография: школьная доска, несколько парт, ученики, которые прилежно что-то пишут, а вместо помещения — развалины класса. И даже в таких страшных условиях образовательный процесс в Советском Союзе продолжался, как только линия фронта отодвигалась на безопасное расстояние.

В марте–апреле многие жители покинули Мариуполь. У кого-то были проукраинские взгляды, кто-то потерял жилище, ну а третьи просто решили переждать окончание городских боевых действий в более спокойном месте.

Приазовский государственный технический университет. Основной корпус института заметно пострадал — мероприятие проходило в малом корпусе
Приазовский государственный технический университет. Основной корпус института заметно пострадал — мероприятие проходило в малом корпусе
Богдан Борман © ИА REGNUM

Спустя несколько месяцев мариупольцы стали возвращаться в родной город. Естественно, те, кому было куда возвращаться, — напомню, что во время боев пострадало более 80% городских строений. По этой причине сейчас население составляет примерно половину от числа горожан до начала специальной военной операции (СВО).

Зал Приазовского государственного технического университета
Зал Приазовского государственного технического университета
Богдан Борман © ИА REGNUM

Но тем не менее жизнь в городе продолжается: большие стройки, большие ремонты и восстановление нормальной жизни. Если в новостных эпизодах чаще всего демонстрируется именно строительный процесс, то мы сегодня предлагаем обратить внимание, как восстанавливается образование Мариуполя.

Зал Приазовского государственного технического университета
Зал Приазовского государственного технического университета
Богдан Борман © ИА REGNUM
Подготовка к мероприятию
Подготовка к мероприятию
Богдан Борман © ИА REGNUM

Сейчас на дворе лето, учеба начнется совсем скоро. Но мариупольские учебные заведения не стоят без дела. До сих пор идет прием документов на поступление в учебные заведения. Причем недобор очень большой — многие выехали, так что выходит чуть ли не один человек на два места. Но это дело поправимое — город будет восстановлен.

Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации
Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации
Богдан Борман © ИА REGNUM
Информационная брошюра
Информационная брошюра
Богдан Борман © ИА REGNUM

15 августа прошла первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации. Открытая лекция на освобождённых территориях по следующим тематикам: «8-я годовщина боев за Иловайск»; «81-я годовщина создания Шахтерских дивизий». Кто же читал присутствующим этот любопытный исторический материал? Хусаинов Руфат Раффатович — заместитель директора центра развития молодежных инициатив республик, и Носков Владимир Юрьевич — директор Государственного бюджетного учреждения «Институт изучения истории Донбасса». На мероприятии присутствовали представители учебных заведений города, а также представители информационных изданий и телевидения.

Присутствовало телевидение одного из каналов ДНР
Присутствовало телевидение одного из каналов ДНР
Богдан Борман © ИА REGNUM

Лекция проходила в зале Приазовского государственного технического университета. Большинство оконных стекол в помещении отсутствовало — бои в апреле проходили совсем рядом.

Большинство оконных стекол в помещении отсутствовало — бои в апреле проходили совсем рядом
Большинство оконных стекол в помещении отсутствовало — бои в апреле проходили совсем рядом
Богдан Борман © ИА REGNUM
Целых стекол в лекционном зале почти не осталось
Целых стекол в лекционном зале почти не осталось
Богдан Борман © ИА REGNUM

Насколько важны такие лекции? Долгих восемь лет общество обрабатывалось украинской пропагандой. Даже доходило до того, что русскоязычные люди отказывались от родного языка и начинали разговаривать исключительно на суржике. И это совсем не единичный случай. А про переписывание истории в самом гротескном виде, думаю, и говорить не стоит.

Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации
Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации
Богдан Борман © ИА REGNUM
На лекции присутствовали представители учебных заведений города
На лекции присутствовали представители учебных заведений города
Богдан Борман © ИА REGNUM

Одна-единственная лекция, конечно, информационную ситуацию не исправит, но это первый шаг к правильной исторической оценке событий прошлого. А те, кто не помнит своей истории, как известно, не имеют будущего.