Пхеньян, , 09:36 — REGNUM В КНДР усомнились в разведывательных возможностях Южной Кореи, упрекнув Сеул в поспешных и неверных данных относительно места запуска крылатых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ким Ё Чжон Цитата из видео «Что известно о Ким Ё Чжон, сестре Ким Чен Ына правителя Северной Кореи»

По её словам, запуск ракет был осуществлен с моста Кымсон в городе Анчжу провинции Пхёнан-Намдо, а не с территории уезда Ончхон, как объявили военные Южной Кореи. Отметим, что расстояние между данными населенными пунктами составляет около 90 км.

Ким Ё Чжон отметила, что южнокорейско-американские силы, несмотря на совместное наблюдение за КНДР и высокий уровень боеготовности, не могут определить реальное место и время запусков ракет.

Между тем, в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи отказались менять свою позицию относительно запусках северокорейских ракет.

Напомним, что 17 августа на 100-й день с момента инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля КНДР запустила в сторону Жёлтого моря две крылатые ракеты.

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