Ярославль, , 09:32 — REGNUM В Ярославле профсоюз принадлежащего мэрии АО «ПАТП-1» выступил с открытым письмом к средствам массовой информации, в котором заявил о «тревожной ситуации» на предприятии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Профсоюз перечисляет те проблемы, которые не раз попадали в поле зрения СМИ: долги «ПАТП-1», арест счетов и взятых в лизинг автобусов, недовыпуск траснпорта на городские маршруты.

«Всего 38 автобусов стоят в парке и не могут выехать на линию для перевозки пассажиров города. Выпуск на 15 августа снизился до 120 машин на линию при плане 156 единиц. Итог — снижение выручки и невозможность выполнения планового пробега. На расчетные счета ПАТП-1 налоговыми органами также наложен арест, что не позволяет вести расчеты с контрагентами по запчастям на ремонт автобусов, оплату ГСМ, приобретение новой спецодежды, оплату электроэнергии и т.д. Из-за постоянной нестабильной рабочей ситуации и незнании перспектив выхода из кризиса настроение в коллективе тревожное, увеличилась текучесть кадров», — говорится в письме.

Кроме того, профсоюз обеспокоен судьбой кондукторов в связи с планами перехода на бескондукторную систему оплаты проезда в городе. Сейчас в предприятии работают 156 кондукторов.

Обращает на себя внимание тот факт, профсоюз пишет о проблемах предприятия, но не работников. К примеру, ранее в «ПАТП-1» уже происходили задержки заработной платы, но профсоюз публично на это не реагировал. После ареста счетов «ПАТП-1» по требованию ФНС в мэрии заявили, что на выплате заработной платы арест не скажется.

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