В Ярославле профсоюз транспортного предприятия выступил с открытым письмом
Ярославль, 19 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Ярославле профсоюз принадлежащего мэрии АО «ПАТП-1» выступил с открытым письмом к средствам массовой информации, в котором заявил о «тревожной ситуации» на предприятии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Профсоюз перечисляет те проблемы, которые не раз попадали в поле зрения СМИ: долги «ПАТП-1», арест счетов и взятых в лизинг автобусов, недовыпуск траснпорта на городские маршруты.
Кроме того, профсоюз обеспокоен судьбой кондукторов в связи с планами перехода на бескондукторную систему оплаты проезда в городе. Сейчас в предприятии работают 156 кондукторов.
Обращает на себя внимание тот факт, профсоюз пишет о проблемах предприятия, но не работников. К примеру, ранее в «ПАТП-1» уже происходили задержки заработной платы, но профсоюз публично на это не реагировал. После ареста счетов «ПАТП-1» по требованию ФНС в мэрии заявили, что на выплате заработной платы арест не скажется.