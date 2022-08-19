Казбековский район, Дагестан, , 09:31 — REGNUM В Дагестане конфликт между жителями села Алмак Казбековского района закончился стрельбой. Ранены четыре человека, среди них заместитель имама, депутат, местный житель и бывший сотрудник полиции.

Стрельба

По словам главы села Мухудина Салаева, за жизнь подполковника полиции борются врачи. Его планируют вывезти в Махачкалу на вертолете санавиации для дальнейшего лечения.

«Причина стрельбы — сельская, скажем так, оппозиция, которая мешает работе администрации», — цитирует главу села ТАСС.

Согласно последним данным, в селе Алмак проживают около 2,3 тыс. человек. Населенный пункт находится в западной части Дагестана к югу от города Хасавюрт.