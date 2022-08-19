Париж, , 09:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о своей «поддержке Корсике и корсиканцам», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Из форта Брегансон откуда Эммануэль Макрон возглавляет межминистерский кризисный отдел, глава государства заявил о своей «поддержке корсиканцам» после шторма на острове.

Цель видеоконференции, как пояснил президент, «состоит, с одной стороны, в том, чтобы проанализировать» текущую ситуацию, но также и в том, чтобы «иметь возможность принимать правильные решения в течение следующих нескольких часов и дней».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стихийного бедствия на острове Корсика погибли пять человек и еще двенадцать получили ранения.

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