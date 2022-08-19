Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Правящая партия Шри-Ланки обратилась к новому президенту Ранилу Викремесингхе с просьбой обеспечить содействие в возвращении его предшественника Готабаи Раджапаксы на родину, а также гарантировать его безопасность после прибытия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генсека политической силы Сагару Кариявасама.

Mr Jorge Cardoso Готабая Раджапакса

Экс-глава государства находится в Таиланде. В середине июля он бежал в Сингапур после вспыхнувших в стране протестов, а после объявил о своей отставке.

Кариявасам утверждает, что дата его возвращения Раджапаксы в Шри-Ланку еще не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа власти Шри-Ланки объявили, что не станут продлевать действие в стране чрезвычайного положения, введенного 18 июля.