Уфа, , 09:30 — REGNUM Порядка 70 лет лишения свободы на шестерых получили осуждённые за вымогательство в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

Осуждён за вымогательство Prokuror-kaluga.ru

В суде было установлено, что обвиняемый 29-летний мужчина, который ранее освободился из мест лишения свободы, в ноябре 2019 года организовал группу для совершения вымогательств. В материалах дела указано, что обвиняемые «крышевали» предпринимателей города Октябрьского за процент с выручки.

«У своих жертв группа просила до половины дохода, а у тех, кто не соглашался, они уничтожали имущество. Зафиксированы поджоги личных построек, повреждения автомашин, в том числе намеренное ДТП», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в итоге некоторые предприниматели прекратили заниматься коммерческой деятельностью.

По факту вымогательств со стороны группы раннее неоднократно судимых мужчин было возбуждено уголовное дело.

«Противоправную деятельность выявили сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Октябрьский городской суд признал шестерых мужчин виновными и приговорил к лишению свободы в колониях строгого и особого режимов сроками от девяти до 16 лет.