Донецк, 19 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Артиллерия украинских формирований открыла огонь по городу Горловка. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:10 украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с позиций в Дылеевке, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования обстреляли город Горловка также часом ранее.