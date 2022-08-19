Пермь, , 09:29 — REGNUM В Пермском крае на смену похолоданию приходит жара. В выходные дни (20-21 августа) воздух прогреется до +30°С, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Жара Pixabay.com

По мере смещения центра антициклона к Уралу вероятно сохранение малооблачной погоды. Однако в северной части Прикамья не исключаются кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха в ночное время повысится до +15˚С, а дневное — до +30˚С. Теплее всего будет на юге края.

По данным научно-популярного проекта «Метеоролог и я», вечером 21 августа в Перми вероятен дождь с грозой.

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