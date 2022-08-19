* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Министерство обороны США заявило в годовщину захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что военная техника США стоимостью более 7 миллиардов долларов попала в руки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Военная техника армии США (сс) U.S. Army. Sgt. Sarah D Williams

Генеральный инспектор Пентагона сообщил в новом отчёте, что это включает вертолёты, оружие, боеприпасы и военную технику. По словам источника, США предоставили эту технику бывшим силовым структурам Афганистана.

Из них военная техника на 4,1 миллиарда долларов, 923 миллиона долларов — стоимость вертолётов и более чем на полмиллиарда долларов оружия и боеприпасов.

Инспектор Пентагона сообщил в своём докладе Конгрессу США, что в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали сотни тысяч единиц стрелкового оружия на 4,1 миллиарда долларов. Помимо этого были оставлены автомобили Humvee, автомобили по технологии MRAP (колёсные бронемашины с усиленной противоминной защитой) и другая боевая техника.

Американские СМИ сообщают, что в период с 2005 по 2021 год США потратили около 84 миллиардов долларов на бывших афганских силовиков.