Воронеж, 19 августа 2022, 09:26 — REGNUM Маршрутный автобус с пассажирами попал в автоаварию на Северном мосту в Воронеже 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Авария произошла около 16:05. Автобус ПАЗ, который следовал по маршруту №34 с десятью пассажирами в салоне, столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
В результате аварии за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса. Полиция проводит проверку по факту аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже анонсировали увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте на пять рублей — до 26 рублей при безналичном расчёте и до 28 рублей наличными.