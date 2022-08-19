Воронеж, , 09:26 — REGNUM Маршрутный автобус с пассажирами попал в автоаварию на Северном мосту в Воронеже 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 16:05. Автобус ПАЗ, который следовал по маршруту №34 с десятью пассажирами в салоне, столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

В результате аварии за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже анонсировали увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте на пять рублей — до 26 рублей при безналичном расчёте и до 28 рублей наличными.