Донецк, 19 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли город Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 7:10 зафиксирован очередной удар с позиций в Дылеевке. По Никитовскому району Горловки выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Еленовка Донецкой Народной Республики обстрелян украинскими войсками.