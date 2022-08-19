Ханты-Мансийск, , 09:24 — REGNUM Жительница Югры причинила вред своему ребёнку, намазав его голову дихлофосом. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на районную комиссию по делам несовершеннолетних.

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Женщина из посёлка Солнечного Сургутского района, чтобы вывести у ребёнка вши по совету знакомых нанесла на ему на голову дихлофос, накрыла сверху полиэтиленом. Обработка проходила в бане. Мальчик получил химический ожог кожи головы.

«Несовершеннолетнему и матери оказали психологическую помощь», — сообщила изданию заместитель начальника отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инна Черепанова.

Отмечается, что за шесть месяцев 2022 года в Сургутском районе дети получили 1560 травм. За аналогичный период 2021 года в муниципальном образовании было зафиксировано 1700 детских травм — ожогов, отравлений, падений с высоты.