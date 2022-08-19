Москва, 19 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Фонд материальной компенсаций для граждан, пострадавших от утечек их персональных данных из компаний, может появиться в России. Возможность создания фонда обсуждают Минцифры с рядом крупных IT-компаний, пишет 19 августа «Коммерсант».

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Наполнять фонд компенсаций для жертв утечек информации планируется средствами, полученными в качестве штрафов от компаний, допустивших утечку персональных данных. Сейчас максимальное наказание за утечку персональных данных для бизнеса предусматривает штраф 500 тыс. руб.

Минцифры прорабатывает механизм компенсаций. Надо установить условия для выплат, как будет определяться их объем, и другие детали. При этом эксперты отмечают, что доказать ущерб гражданам будет непросто.

Как сообщало ИА REGNUM, наказание за утечку персональных данных должно быть чувствительным и стимулировать компании усиливать информационную безопасность.

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