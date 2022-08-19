Рязань, 19 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Рязанской области вводятся ограничения на проведение охоты в районах, где объявлен режим ЧС из-за природных пожаров, сообщает 19 августа пресс-служба правительства региона.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

Документы о запрете охоты в угодьях, расположенных в Спасском и Клепиковском районах направлены на согласование в Минприроды РФ.

Для ликвидации очагов пожаров в регионе сформирована группировка из 850 спасателей и парашютистов-десантников, оказывается поддержка с воздуха.