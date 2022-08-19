Москва, 19 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Места ушедших из России иностранных компаний займут другие, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Soda.ru Виктор Евтухов (в центре)

Он не согласился с оценкой, что с российского рынка уходят многие, однако те, кто принял такое решение, по мнению замминистра, столкнутся с трудностями при возвращении.

«В целом никакой трагедии в происходящем нет. Рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушёл — ему на смену пришли другие», — сказал Евтухов.

Он считает, что ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет сложно, а иногда и вовсе невозможно.