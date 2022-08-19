Село Карагай, Пермский край, 19 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Пермском крае полицейские предупреждают население о новой схеме, которую мошенники используют для обмана. Аферисты у двух пермяков похитили 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

МВД Телефонное мошенничество

В Карагайском районе мужчина лишился 2,6 млн рублей. Пермяку позвонил незнакомец, представившись как специалист одного из операторов сотовой связи. Он уведомил о завершении срока действия договора на оказание услуг сотовой связи и необходимости пролонгации договора. При этом процедуру можно пройти дистанционно, следует сообщить код-пароль, который придет в смс-сообщении, и договор будет продлён автоматически. В результате у пермяка с банковского счета списали огромную сумму денег, которая состояла не только из его личных сбережений, но и из кредитных средств, которые оформили мошенники на его имя.

Аналогичным способом мошенники обманули жителя Соликамска. У него похитили 1 млн рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Полиция Прикамья обращается к гражданам «Будьте бдительны! Звонок под предлогом продления срока действия договора оказания услуг сотовой связи — уловка мошенников. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог, а затем самостоятельно набрать номер горячей линии мобильного оператора и перепроверить поступившие сведения», — сказали в полиции.