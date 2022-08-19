Джакарта, , 09:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что международное доверие и поддержка в выполнении различных важных функций ставят Индонезию на вершину мирового лидерства, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

По словам президента, у Индонезии есть прекрасная возможность наладить более тесное международное сотрудничество.

Индонезия успешно инициировала создание фонда финансового посредничества, который страны могут использовать для повышения готовности к будущим угрозам пандемии.

На сегодняшний день G20 получила $1,3 млрд в виде финансовых обязательств от Индонезии, США, Европейского союза, Германии, Сингапура, Великобритании, а также от нескольких организаций. Сама Индонезия намерена внести $50 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

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