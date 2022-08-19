Магас, , 09:17 — REGNUM В ингушском городе Назрани будет проведен капитальный ремонт четырех улиц, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и вызывают критику автомобилистов не один год. На 2023 год запланированы работы на улицах Картоева, Сулейманова, Восточной и Центральной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт дорог

«В 2023 году администрацией г. Назрань планируется капитальный ремонт сразу четырех улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все указанные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии и уже не раз становились объектами жалоб горожан и автомобилистов», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы для проведения аукциона и выбору подрядчиков для выполнения ремонта. В план ремонта включат замену асфальта, установку бордюрного камня, обустройство тротуара и дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Отметим, Назрань является крупнейшим городом Ингушетии. В нем проживают более 125 тыс. жителей. С 1992 по 2000 год город осуществлял функции административного центра Ингушетии, пока не был построен город Магас — официальная столица Ингушетии.