Тутаев, Ярославская область, 19 августа 2022, 10:00 — REGNUM Тутаев и Углич Ярославской области стали победителями конкурса Министерства строительства Российской Федерации. Городам выделят по 85 миллионов рублей на благоустройство. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев в личном телеграм-канале.
В Тутаеве на выигранные деньги планируется обустроить парк по улице Соборной.
В Угличе власти хотят продолжить ранее начатый проект по благоустройству территории вокруг Каменного ручья.
Ярославская область постоянно участвует в конкурсе Минстроя РФ. В разные года победителями становились Тутаев, Ростов, Мышкин, Переславль-Залесский, Данилов, Пошехонье и Углич. Причём Тутаев побеждает в конкурсе уже в третий раз.
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