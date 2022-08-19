Тутаев, Ярославская область, 19 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Тутаев и Углич Ярославской области стали победителями конкурса Министерства строительства Российской Федерации. Городам выделят по 85 миллионов рублей на благоустройство. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев в личном телеграм-канале.

t. me/evraevmikhail Проект парка на улице Соборной в Тутаеве

В Тутаеве на выигранные деньги планируется обустроить парк по улице Соборной.

«Естественную лесную часть дополнит инфраструктура для отдыха. Здесь появятся пешеходные и велодорожки, террасы и теневые навесы, спортивные площадки с трибунами, столы для игр, скамейки, качели. Обновят мосты и выполнят освещение», — рассказал врио губернатора.

В Угличе власти хотят продолжить ранее начатый проект по благоустройству территории вокруг Каменного ручья.

«При поддержке Минстроя здесь уже реализован первый этап. Второй включает в себя работы с руслом ручья, благоустройство пешеходной зоны, строительство павильона на базарной площади, обустройство велодорожки и парковочных мест, установку освещения», — уточнил Михаил Евраев.

t. me/evraevmikhail Проект дальнейшего благоустройства Каменного ручья в Угличе

Ярославская область постоянно участвует в конкурсе Минстроя РФ. В разные года победителями становились Тутаев, Ростов, Мышкин, Переславль-Залесский, Данилов, Пошехонье и Углич. Причём Тутаев побеждает в конкурсе уже в третий раз.