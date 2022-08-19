Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Погода в Санкт-Петербурге установила новый рекорд среднесуточной температуры воздуха, побив предыдущий, который был установлен в 1941 году. Об этом 19 августа сообщил специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Кроме того, минувший четверг, 18 августа, стал самым жарким днем с начала августа.

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Северная столица уже вторые сутки подряд ставит температурные рекорды. На этот раз днем 18 августа максимальная отметка достигла +30,6 градусов, превысив предыдущий рекорд на 0,7 градуса.

Также был установлен рекорд месяца.

Напомним, что 17 августа был побит рекорд, установленный в 2008 году. Тогда температура воздуха превысила рекордную отметку на 0,2 градуса.