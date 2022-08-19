* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 19 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали высокопоставленного сотрудника разведывательного управления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ru.torange.biz Арест

Согласно информации надёжного источника, этого человека зовут Шахман, и он был арестован по приказу маулави Кадратуллы, губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

Собеседник добавил, что Шахман, заместитель городского отдела разведки и один из ключевых людей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находился в провинции Панджшер. Он является жителем уезда Базарак провинции Панджшер.

Судя по опубликованным отчётам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестованные в Панджшере до сих пор, были коренными жителями провинции. Пока неясен мотив этих арестов, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили своих комментариев.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали нескольких высокопоставленных чиновников движения в провинции Панджшер.