Мелитополь, Украина, , 09:24 — REGNUM Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к отключению украинских территорий от подачи электричества и, как следствие, срыву отопительного сезона. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 19 августа.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, если подача электричества с ЗАЭС прекратится, Украине не хватит электроэнергии. Возникнет кризис с учётом того, что нет и газа, а впереди зима и начало отопительного сезона.

«Люди по сути замёрзнут в своих домах, потому что отапливать электричеством тоже не смогут», — сказал Рогов ТАСС, отвечая на вопрос о последствиях возможного отключения украинских территорий от подачи электричества с АЭС.

Тем не менее, добавил Рогов, ставки у киевского режима высоки. Они готовы терять поставки энергии, чтобы замедлить наступление союзных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых попыток киевских войск нанести удар по станции.

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