Мелитополь, 19 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к отключению украинских территорий от подачи электричества и, как следствие, срыву отопительного сезона. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По его словам, если подача электричества с ЗАЭС прекратится, Украине не хватит электроэнергии. Возникнет кризис с учётом того, что нет и газа, а впереди зима и начало отопительного сезона.

«Люди по сути замёрзнут в своих домах, потому что отапливать электричеством тоже не смогут», — сказал Рогов ТАСС, отвечая на вопрос о последствиях возможного отключения украинских территорий от подачи электричества с АЭС.

Тем не менее, добавил Рогов, ставки у киевского режима высоки. Они готовы терять поставки энергии, чтобы замедлить наступление союзных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых попыток киевских войск нанести удар по станции.

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