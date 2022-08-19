Ереван, , 09:13 — REGNUM Армения планирует открыть три пропускных пункта на границе с Азербайджаном. Соответствующий проект решения армянского правительства был 18 августа обнародован на сайте правовых актов.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что документ подготовили в Службе национальной безопасности Армении. Планируется увеличить число пограничных пунктов для тех, кто следует на автомобиле. В документе указаны армянские и азербайджанские топонимы Нагорного Карабаха.

«Сотк (Кельбаджар), Гегаркуникская область (Кельбаджарский район); Ерасх («Садарак), Араратская область (Садаракский район); Караундж (Эйвазлы), Сюникская область (Кубатлинский район)», — говорится в проекте решения.

Основанием для этого указано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Ереван готов обеспечить сухопутный маршрут между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой по армянской территории.

Напомним, в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».

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