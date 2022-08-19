Обнинск, Калужская область, , 11:12 — REGNUM Наказание в виде шести месяцев ограничения свободы назначено судом 39-летней жительнице Обнинска, которая надругалась над Государственным флагом Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Флаг России ИА REGNUM

Судом установлено, что обвиняемая 6 марта 2022 года, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке на улице Гагарина в Обнинске, увидела закрепленное на крышке капота автомобиля полотнище Государственного флага РФ и умышленно плюнула на него.

Эти действия женщина осуществила в присутствии водителя транспортного средства и третьих лиц. Данный факт был также запечатлен на видеорегистратор автомобиля.

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