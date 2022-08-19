Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Опасность формирования смерчей над морем прогнозируется в Сочи на участке Магри — Веселое 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Sochiadm.ru Смерч

На территории курорта объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня 19 августа ожидается сильный дождь, возможна гроза и усиление ветра.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение о ливнях и грозах действует 19 августа также на территории Крыма. Накануне, 18 августа, сильные ливни уже прошли в Ялте и в Черноморском районе.