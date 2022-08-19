Москва, 19 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью The Washington Post, что не стал предупреждать украинцев о планах России начать спецоперацию. После этого его подвергли беспрецедентной критике, говорится в статье издания, опубликованной 18 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Американская газета отмечает, что до выхода интервью Зеленский был для жителей Украины человеком, находящимся вне всякой критики. В нём видели «национального героя», который остался в Киеве и возглавил страну в условиях российского «вторжения».

Однако когда Зеленский объяснил, почему не стал делиться с украинцами предостережениями США о российской спецоперации, его слова «привели к тому, что пузырь лопнул, и за этим последовал целый шквал общественной критики беспрецедентного с начала войны масштаба».

В интервью украинский президент рассказал, что хотел избежать паники и оттока людей из страны, так как это вызвало бы экономический коллапс. Своё решение Зеленский считает правильным.

Однако многие украинцы, говорится в статье, возмутились его решением поставить экономику выше их благополучия. Люди предположили, что многих смертей можно было бы избежать, если бы власти должным образом подготовили их к военным действиям.

Читайте также: Зеленский назвал полный вывод войск условием проведения переговоров с РФ