Вашингтон, 19 августа 2022, 09:11 — REGNUM Итогом санкционной политики Соединенных Штатов против России стала дополнительная дестабилизация мировой экономики, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он уточнил, что финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять рутинные операции.
Напомним, ранее сообщалось, что США и западные страны боятся вводить новые санкции против России из-за низкой поддержки среди других государств.
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